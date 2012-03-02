Попов закликав медиків до повної відвертості

Голова КМДА Олександр Попов задоволений тим, як просувається обговорення ситуації в медичній галузі. «Я вдячний лікарям, медичним працівникам, які відгукнулися на моє прохання, повірили у можливість змін і вирішили прийняти участь в обговореннях», – наголосив Олександр Попов.

Обговорення наразі відбуваються на рівні трудових колективів лікувальних закладів. Медики підіймають актуальні питання галузі та делегують своїх представників до КМДА для спільної розробки Столичного стандарту здоров’я. На сьогодні в обговоренні вже прийняли участь колективи семи із десяти районів столиці. На початку лютого, ініціюючи процес обговорення, голова КМДА розкритикував бюрократичні підходи до реалізації медичної реформи, «коли чиновники формують директиви, не відслідковуючи реального стану речей». І наголосив, що ніхто, краще за лікарів-практиків, не знає, як вирішувати проблеми галузі.

Олександр Попов зазначив, що його позиція по відношенню до обговорень проблем медичної сфери в середовищі медиків-практиків не змінилася. «Коли я збирався звернутися до медиків Києва із пропозицією долучитися до розробки стандарту, не можу сказати, що мене не відмовляли. Було багато порад на кшталт того, що медики консервативно налаштовані проти змін, проти реформування. Попереджували про хвилю негативу, про те, що розпочнеться негативна реакція. Моя позиція і тоді, коли я ініціював обговорення серед медиків-практиків, і сьогодні не змінилася. Лише спільними зусиллями ми зможемо змінити ситуацію», – зазначив Олександр Попов.

За словами очільника КМДА, зараз проходить один із найважливіших етапів – обговорення на рівні трудових колективів. Медики мають самі для себе визначити, де в столичній системі охорони здоров’я відбуваються збої, які проблеми вимагають негайного вирішення, на які виклики столичній медицині доведеться відповідати завтра.

«Ще рано підбивати підсумки, але вже зараз можу сказати: я задоволений перебігом подій», – наголосив Олександр Попов. За словами голови КМДА, спочатку у нього були побоювання, що обговорення у трудових колективах можуть перетворитися на чергові килимові наради «заради галочки», що люди настільки зневірилися, що збиратимуться хіба що з примусу. «Але надія, особисто у мене, була. І вона виправдовується! Щодня піднімаються все нові проблеми. Виявляються і упереджуються системні збої. Сьогодні нам відомо про стан справ у галузі більше ніж коли-небудь у минулому. Переконаний і докладу всіх зусиль, щоб ентузіазм не минув, щоб люди, які вирішили мені повірити, не були розчаровані. Разом ми створимо дієвий Столичний стандарт здоров’я і зможемо кардинально змінити ситуацію на краще», – наголосив Олександр Попов.

Прес-служба КМДА