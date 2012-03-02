Козаки України та Росії підпишуть Декларацію про співпрацю

У понеділок, 5 березня, у Києві об 11:00 відбудеться підписання Декларації про співпрацю між Козацьким народом Російської Федерації та Козацьким народом України.

Мета підписання декларації – створення та проголошення статусу «Єдиного козацького народу» та відродження національної козацької ідеї.

Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Відповідальність за розвиток країни лягає на плечі тих, хто повинен захищати інтереси людей від зовнішніх і внутрішніх ворогів, зберігати цілісність держави та забезпечувати її розвиток. Тобто - на козаків. Саме козаки, як ніхто інший, розуміють принципи існування держави як єдиного організму. Історично так склалося, що саме на козаків у тяжкі для суспільства часи покладається виключна роль у збереженні миру та державності в країні.

Отже, Єдиний козацький народ створюється на основі духовної і культурної спільності та полягає у поєднанні спільних етнічних, громадських інтересів і традицій. Підписання угоди між представниками Росії та України має стати міцним фундаментом для співпраці.

Делегація отаманів від Козацького народу Росії – голова Національної ради козаків Росії Михайло БОЛДИРЄВ і його радник, президент Ростовського-на-Дону відділення Міжнародної академії козацтва Павло БИТКО.

Делегація отаманів від Козацького народу України – голова Національної ради козаків України, президент Міжнародної академії козацтва Михайло ЯМНЕНКО і генеральний секретар Національної ради козаків України Олександр КОСТЮК.

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 160.

З питань акредитації та за детальною інформацією звертатися:

Катерина ШВАГРО,

керівник прес-служби Національної ради козаків України

Тел.: (044)562-00-03

(097)498-57-63

E-mail: shvag-ekaterina@yandex.ru