WikiLeaks: США планували за допомогою Ющенка розмістити в Україні ПРО

Сполучені Штати Америки планували за допомогою Президента України Віктора ЮЩЕНКА розмістити в Україні систему ПРО і продовжувати поставляти зброю Грузії.

Про це йдеться в оприлюднених матеріалах WikiLeaks, розміщених на російському сайті “Русский репортер”.

У матеріалах зазначається, що наприкінці 2009 року помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ заявив, що американська програма ПРО в Європі не тільки не згортається, як незадовго до цього стверджував Президент США Барак ОБАМА, а, навпаки, буде навіть ближчою до російських кордонів, чим планувалося раніше. За словами А.ВЕРШБОУ, Адміністрація США включила Україну до списку країн, де можливе розміщення радара у рамках нової системи ПРО.

«Тоді українські чиновники мали розгублений вигляд, проте багато хто вважав це лицемірством і грою на публіку. Як з`ясовується, їх дійсно про це не повідомили», - відзначає WikiLeaks.

Візити А.ВЕРШБОУ до Грузії і України стали частими - п`ять візитів менш, ніж за три місяці. З подачі російського експерта аналітики Stratfor визнали це спробою В.ЮЩЕНКО монетеризувати залишки адміністративного ресурсу – за посередництва А.ВЕРШБОУ продавати зброю Грузії.

Протягом наступних місяців А.ВЕРШБОУ також часто відвідував Україну і Грузію. У Грузії А.ВЕРШБОУ координував розширення програми з навчання Америкою грузинських військ.

Крім того, Україна за підбурювання Заходу продовжувала поставки зброї до Грузії.

У листі з даної теми аналітик Лорен ГУДРІЧ зазначав, що “за допомогою ЮЩЕНКА ВЕРШБОУ може провернути на Україні круті справи. Інші сектори політичного спектру – Тимо (можливо, йдеться про ТИМОШЕНКО — УНІАН), Яну (можливо, йдеться про ЯНУКОВИЧА - УНІАН), парламент, кабінет тощо – не працюватимуть з ВЕРШБОУ. А ЮЩЕНКО може”.

Аналітик зазначав, що В.ЮЩЕНКО контролював три ключові сектори: СБУ, ВПК і армію. “В більшості випадків, ухвалюючи рішення у цих сферах, він може взагалі ні з ким не радитися. Отже, ВЕРШБОУ і ЮЩЕНКО теоретично можуть продавити в Україні і Грузії просто нереальні штуки”, - зазначається в матеріалах WikiLeaks.