Костусєв божиться, що не виганяв журналістів з літака

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ заявив, що не виганяв з літака, що летів з Одеси до Тбілісі, журналістів інтернет-видання "dumckaya.net" і телеканалу «1+1».

Про це він сказав в інтерв`ю виданню «Фокус».

За словами О.КОСТУСЄВА, він нічого не знає і не чув про якийсь інцидент з журналістами на борту літака.

«Ну що ви. У мене нормальні відносини з каналом «1+1» і немає жодного конфлікту. А до того, що пишуть журналісти, я вже адаптувався», – сказав О.КОСТУСЄВ.

Водночас УНІАН не вдалося прокоментувати цей інцидент в Управлінні інформації Одеської мерії, оскільки співробітники були недоступні, а службові телефони не відповідали.

Тим часом, коментуючи для УНІАН ситуацію, що виникла учора в Одеському аеропорту за участю мера О.КОСТУСЄВА, власний кореспондент телеканалу «1+1» Сергій ОСАДЧУК заявив, що «залишити борт літака за маршрутом Одеса-Тбілісі двом журналістам довелося після несподіваного звернення організаторів офіційного візиту делегації Одеси до Грузії, які самі запросили нас висвітлити у ЗМІ цей візит».

За словами С.ОСАДЧУКА, зокрема, лідер громадської ініціативи «Назустріч реформам», депутат Одеської міськради Василь ІЄРЕМІЯ підійшов до журналістів каналу «1+1» та інтернет-видання «dumckaya.net», вибачився і сказав, що змушений нас просити залишити борт літака.

На запитання про причини такого прохання, співорганізатор поїздки відповів, що делегацію очолив О.КОСТУСЄВ, який не хоче, щоб поряд з ним летіли журналісти телеканалу «1+1» і «dumckaya.net».

«Нам довелося залишити борт літака, і пізніше цю причину ми вказали у своїх пояснювальних записках на адресу служби охорони аеропорту, яка затримала нас до моменту благополучного приземлення літака з делегацією Одеси у Тбіліському міжнародному аеропорту», - додав С.ОСАДЧУК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням сайту "dumskaya.net", запрошення висвітлити діяльність делегації «надійшло редакції «dumckaya.net» не з мерії, а від безпосередніх організаторів офіційного візиту делегації Одеси до Грузії – громадської ініціативи «Назустріч реформам» спільно з Генеральним консульством Грузії в Одесі». «Ними ж було оплачено переліт журналістів», – зазначається у повідомленні.