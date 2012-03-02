Прес-конференція «Перспективи євроінтеграції України: експертний погляд»

У вівторок, 6 березня, о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи євроінтеграції України: експертний погляд».

У ході прес-конференції будуть презентовані результати першого експертного дослідження, проведеного в рамках довгострокової міжнародної дослідницької програми Інституту Горшеніна спільно з «Українським журналом» (Прага) і виданням «Nowa Europa Wschodnia» (Краків). В ході дослідження були опитані провідні вчені, економічні експерти, представники неурядових організацій.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на прес-конференцію:

1. Які основні загрози демократії в Україні?

2. Чи перейде Україна в найближчі 2-3 роки від політики багатовекторності до єдиного офіційного зовнішньополітичного напрямку?

3. Чи готові українці до європейської інтеграції?

4. Наскільки цікава програма «Східного партнерства» для України?

5. Підтримка яких країн Європейського Союзу сьогодні необхідна Україні?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Марина ТКАЧЕНКО, експерт у галузі соціального проектування Інституту Горшеніна;

2. Петро АНДРУСЕЧКО, головний редактор «Українського журналу» (Прага).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

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