Суд у США призначив розгляд справи "Тимошенко проти Фірташа"

Попереднє засідання суду в Нью-Йорку у справі за позовом екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко до співвласника RosUkrEnergo Дмитра Фірташа призначено на 30 березня о 15:30.



Таке рішення, яке є у розпорядженні Kyiv Post, ухвалила 22 лютого суддя Окружного суду у Нью-Йорку Елісон Натан, якій у середині лютого передали цей позов.



Крім того, у рішенні суду також сказано, що до засідання суду кожна із сторін позову повинна надіслати копію своїх заяв.



У квітні 2011 року Тимошенко подала в суд на Фірташа, а згодом - у грудні минулого року - додала до списку відповідачів Валерія Хорошковського, Юрія Бойка, Віктора Пшонку, Сємена Могилевича та інших.



У цьому позові Тимошенко звинувачує RosUkrEnergo і його співвласника Фірташа, який є близьким до президента Віктора Януковича, у змові з метою маніпулювати рішенням арбітражного суду. В 2010 році арбітражний суд Стокгольмської торгової палати ухвалив рішення, яке зобов'язало "Нафтогаз України" повернути компанії RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. газу.



Фірташ раніше заявляв, що не отримував жодних документів від американського суду, зазначає видання.