Черномирдін назвав 4 подразники в українсько-російських відносинах

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що не пригадує гірших часів у російсько-українських відносинах, ніж сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу в Києві за участю українських і російських експертів з питань двосторонніх відносин.

«Чи були гіршими часи, ніж сьогодні?» – запитав посол і тут же відповів, що у видимому минулому не було.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, сьогодні багато що залежить в українсько-російських двосторонніх відносинах «від професійного рівня політиків і державних діячів». У цьому ж контексті російський посол сказав: «Коли з Україною грають, а в Україні сприймають цю гру серйозно, маніпулюють, не заради самої України, а на шкоду Росії».

«Нам не потрібно змагатися, хто більше впливає на щось, де центр, демократія, або недемократія – ми цього не заслуговуємо, цього не заслуговують наші народи», - вважає В.ЧЕРНОМИРДІН.

Також посол назвав основні подразники в російсько-українських відносинах. На його думку, це НАТО, проблема базування ЧФ, певною мірою молдавсько-придністровська проблема, «створення демократичного поясу ГУАМ». При цьому основним подразником російський посол назвав прагнення України вступити в НАТО. Він також зазначив, що Росія цього не боїться. «Ми нікого взагалі не боїмося», - сказав посол і додав, що у Росії з НАТО нормальні партнерські відносини. Проте торкаючись того, що Росія не розуміє прагнення України вступити в НАТО, російський посол закликав пояснити це, і не тільки Росії, але і громадянам самої України. «Ви у себе не можете пояснити, а хочете, щоб інші розуміли», - сказав посол. При цьому він уточнив, що на сьогоднішній момент у Росії і України особливі стратегічні партнерські відносини, за яких можна вирішувати всі питання, у тому числі і цінові, включаючи ціни на енергоносії.

В.ЧЕРНОМИРДІН додав, що у разі вступу України в НАТО такі відносини будуть переглянуті. «А коли сусідня держава стає членом Північноатлантичного військового блоку, тоді, перепрошую, тоді на це стратегічне партнерство треба дивитися під іншим кутом», - заявив посол.

При цьому він упевнений, що таке розвиток подій не потрібен ні Росії, ні самій Україні.

«Мені хочеться деколи захистити Україну і від своїх», - запевняє В.ЧЕРНОМИРДІН. Продовжуючи цю тезу, російський посол послався на об`єктивну ситуацію, чому двосторонні відносини перебувають в такому стані. За його словами, драматичні вибори Президента 2004 року в Україні не могли не вплинути на те, чому 2005 рік став роком втрачених можливостей, оскільки спочатку була ейфорія, а потім звикання. Крім того, В.ЧЕРНОМИРДІН помітив, що він завжди радить росіянам «бути спокійніше, враховувати об`єктивні умови в Україні». «Винуватого шукати – це ми тут професіонали, когось довбонути, облити», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Водночас він висловив упевненість, що напрацювання експертів, представлені під час круглого столу з російської і української сторони, будуть передані російській і українській владі і не залишаться без уваги, і що це на краще вплине на російсько-українські відносини.

Крім того, під час круглого столу прозвучали вітання на адресу В.ЧЕРНОМИРДІНА у зв`язку з тим, що сьогодні виповнюється 5 років його перебування послом Росії в Україні. Сам В.ЧЕРНОМИРДІН, приймаючи вітання, зазначив, зокрема, що, можливо, йому варто вже виїхати з України.

У відповідь на це наступний виступаючий, яким був колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр ЧАЛИЙ, іронічно помітив: «Віктор Степанович, не треба виїжджати, ви довели російсько-українські відносини до такої кризи, залишайтеся ще на 5 років, щоб вивести їх з цього стану».

Довідка УНІАН. Сьогоднішній круглий стіл організовано Центром Разумкова спільно з російським фондом «Російський громадсько-політичний центр».