Український дует заспівав Путіну про «міцні горішки» і попросив знижку на газ

Український дует Потап і Настя Каменських виступав на мітингу на підтримку прем'єр-міністра Володимира Путіна, який переміг на президентських виборах у Росії, що проходить в Москві на Манежній площі.

«Новий регіон» пише, що український поп-дует під час виступу на мітингу на честь перемоги Володимира Путіна попросив знизити ціну на газ для Києва.

«Любіть Росію, пишайтеся своїми людьми і знизьте Україні ціну на газ», – звернувся Потап до глядачів у кінці виступу.

Також під час концерту перед виконання пісні «Ми не пара» українські артисти пожартували, що це – композиція про Володимира Путіна і Геннадія Зюганова.

А після пісні про «Міцні горішки» Потап звернув увагу на дивовижний збіг – і герой пісні (Брюс Вілліс), і переможець виборів в Росії лисуватий.

Тим часом на Пушкінській площі, де проходить мітинг опозиції «За чесні вибори», звучала музика групи Кіно «Перемен».