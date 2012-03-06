МЗС робить круглі очі: Дозволи на відвідування Тимошенко - не наша справа

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що не надають дозволів на відвідування іноземцями екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми не приймаємо рішення щодо надання дозволу на відвідання низкою депутатів Качанівської колонії, рішення приймається на рівні пенітенціарної служби», - сказав він.

За словами речника, МЗС забезпечує комунікацію представників закордонних дипломатичних установ в Україні, іноземців, депутатів, представників міжнародних організацій з державними установами України, в тому числі пенітенціарної служби.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що за дорученням МЗС посол України в Данії звернувся до Секретаріату Парламентської Асамблеї ОБСЄ з проханням роз’яснити, на яких підставах (рішення чи доручення) віце-президент ПА ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ анонсували свій візит до України з метою відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у колонії.

За його словами, згідно з отриманими роз’ясненнями, згадані іноземці відвідували Україну 5 березня з власної ініціативи.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що у суботу, 3 березня, МЗС отримав від Державної пенітенціарної служби України відповідь про відмову в зустрічі членів ПА ОБСЄ з Ю.ТИМОШЕНКО. За словами речника, про це МЗС України усно поінформував Посла Швеції в Україні, а в понеділок, 5 березня, у Посольство Швеції була відправлена відповідна нота.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що не надала дозволу членам ПА ОБСЄ на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки для такого рішення немає належних підстав.

5 березня віце-президент ПА ОБСЄ В.ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції А.ЛІНДЕСТАМ прибули до Качанівської колонії, де зустрілися з начальником колонії.

Після зустрічі начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН заявив, що члени ПА ОБСЄ не змогли зустрітися з екс-прем’єр-міністром, оскільки не погодили свій візит із Міністерством закордонних справ України.

«Сьогодні насправді прибули представники шведського парламенту для проведення зустрічі з Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО. Їм було роз’яснено, що всі ці дії, відповідно до наказу Президента України від 1996 року, проводяться тільки за погодження з Міністерством закордонних справ. Такого погодження в них не було», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

Пізніше прес-служба Державної пенітенціарної служби України роз’яснила, що без спеціального дозволу відвідувати в Україні установи виконання покарань для здійснення контролю мають право лише члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.