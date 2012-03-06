Опозицію відмовляють від походу на вибори декількома колонами

Громадські та політичні організації Чернігівщини і Донеччини звернулися до опозиції із закликом йти на вибори єдиним списком.

Відповідні заяви були підписані 5 березня під час круглих столів, які відбулися в обласних центрах, повідомляє прес-служба ГІ «Оновлення країни».

Серед підписантів - громадська ініціатива «Оновлення країни», Чернігівська обласна організація та Макіївська міська організація політичної партії «За Україну!», Чернігівська крайова організація Української республіканської партії, Чернігівська міська організація «Українська студентська спілка», Харцизька міська організація «Нашої України», представники Харцизької організації «Фронту Змін» та інші

У спільній заяві активісти Чернігівських громадських та політичних організацій висловлюють свою незгоду з ідеєю «походу опозиції на вибори декількома колонами». Вони вважають таке рішення помилковим та таким, що несе загрозу Україні.

«Тільки єдиний опозиційний список може здобути перемогу на парламентських виборах і забезпечити основу для перемоги проукраїнського кандидата на строкових або дострокових президентських виборах. Ми закликаємо об’єднатися всі патріотичні сили, які входять у КОД!», - йдеться у заяві.

Громадсько-політичні діячі Донеччини закликали опозицію до створення єдиної проукраїнської партії, адже, на їх думку, старі партійні форми вичерпали себе.

«Потрібно переосмислити організаційні та ідеологічні основи демократичного руху. Насамперед, йдеться про створення єдиної опозиційної партії, об’єднаного національного демократичного руху, до якого мають увійти не лише політики, а й авторитетні громадські діячі», - йдеться у заві донеччан.

Крім того, активісти заявили про формування громадської мережі «Український вибір», яка має на меті підтримати на місцевому рівні ініціативи КОД та спільно боротися за чесні вибори.