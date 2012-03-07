Попов каже, що майбутнє Києва - у жіночих руках

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов подякував жінкам за підтримку і турботу, за наполегливість та активну громадську позицію.

У його привітанні з нагоди Міжнародного жіночого дня підкреслюється колосальна роль жінки у процесі розвитку та демократизації України. "Саме ви, дорогі жінки, кожного дня творите історію. У ваших руках, без перебільшення, майбутнє нашого міста. Ви, даруючи нове життя, формуєте світогляд, створюєте умови для розвитку кожної окремої особистості і нації в цілому.

Ви оточуєте своїх близьких любов’ю та увагою, вдало поєднуючи це з роботою, кар’єрними успіхами та визначними досягненнями", - йдеться у поздоровленні.

"Нехай кожна хвилина вашого життя буде сповнена радістю і любов’ю, хай завжди вас оточують тепло і увага, а у домівках панують затишок і злагода.

Будьте щасливими та коханими!", - побажав голова КМДА жінкам з нагоди свята.