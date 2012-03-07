Регіонал хоче, щоб Янукович вдарив кулаком по столу і познімав голови

Депутат-регіонал Валерій Коновалюк вважає, що на сьогодні потрібно жорстко заборонити чиновникам нецільове використання державних коштів і прийняти план жорсткої економії, а Президент повинен «зняти голови» з низки урядовців, які винні у нецільовому використанні коштів. Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«Ми просто не зможемо пояснити людям питання, знаєте, «закручування гайок», якщо ми принаймні не зажадаємо разом з соціальним забезпеченням, заборонити нецільову розтрату державних коштів. Треба ж було разом з бюджетом внести план жорсткої економії, як це роблять провідні європейські країни, багатші, ніж Україна. Я буду вітати, якщо Президент на Кабміні вдарить кулаком по столу, зніме голови з ряду чиновників за неподобства, коли купуються дорогі автомобілі, меблі - це формує негативний настрій у суспільстві», - заявив Коновалюк.