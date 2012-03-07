Янукович пояснив, чому він так часто їздить за кордон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що, незважаючи на несприятливу економічну ситуацію в світі, влада повинна рішуче діяти для розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

«Незважаючи на те, що світова економічна криза продовжується, що є проблеми і в Україні, ми не маємо права чекати далі, ми повинні діяти. Я хочу сказати, що, безумовно, наше бажання переважає наші можливості», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що влада повинна на майбутнє сказати народу України про те, який шлях буде обрано в економічному розвитку держави. «Щоб люди це відчували. Я під час розмов дуже часто переконувався, що розуміння є у суспільстві, але і рівень очікування, ми з вами знаємо, після виборів 2010 року був дуже великий, занадто великий. І ми ніколи не думали, що ми будемо мати таку ситуацію економічну, в яку ми попали. Вона була пов’язана, перш за все, з цінами на газ, ну і, безумовно, із світовими ринками. І не випадково я ці два роки, ви бачили, не виїжджав з-за кордону. Ви це бачили, м’яко кажучи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він наголосив, що робив це для пошуку ринків збуту для українських товарів.