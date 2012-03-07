Експерти: у Європі не розуміють, чому Україна зупинилася за півкроку

Угода про асоціацію з Європейським Союзом буде підписана після парламентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив головний редактор чеського “Українського журналу” Пьйотр АНДРУСЄЧКО під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

“Країни ЄС будуть спостерігати за виборчим процесом в Україні, тобто це буде власне індикатор стану демократії в Україні і від цього буде залежати дальший розвиток відносин між Україною та ЄС”, - сказав П.АНДРУСЄЧКО.

Він додав, що країни ЄС “розуміють важливість України в цьому європейському просторі. Адже в них там немає таких думок, щоб взагалі закрити двері перед Україною”.

У свою чергу, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА нагадав, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС, “є безпрецедентною”, бо цим документом Україні надаються “безпрецедентні економічні права”.

“Через певні дії офіційного Києва, на жаль, сьогодні ця угода, м’яко кажучи, відкладається в часі”, - додав він.

За словами В.ЗАСТАВИ, європейські політики відкрито заявляють, що вони “здивовані, чому Україна зупинилася за півкроку перед відкритими дверима в Європу”.

“Проблема ж не в ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО, як намагаються показати тут в Києві, мовляв, європейцям нічого робити і все через ТИМОШЕНКО, якби не ТИМОШЕНКО... Проблема глибша – проблема в тому, що питання легітимності влади для ЄС є основним, адже європейці готові закривати очі на багато «проблем росту» української влади, але на нелегітимність влади закривати очі ніхто не буде”, - підкреслив В.ЗАСТАВА.

За його словами, якщо до парламентських виборів не допускають представників опозиції, то такі вибори визнати легітимними буде дуже складно.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, що є складовою частиною угоди про асоціацію, - в 2008 році.

Сторони заявили про завершення переговорів про укладення угоди про асоціацію на саміті 19 грудня 2011 року в Києві.

У лютому цього року Україна та ЄС заявили, що мають намір парафувати Угоду про асоціацію до кінця першого кварталу цього року.