Саламатін: Україна буде й надалі дотримуватися позаблокового статусу

Міністр оборони України Дмитро САЛАМАТІН заявляє, що Україна буде й надалі дотримуватися позаблокового статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Москві за підсумками зустрічі зі своїм російським колегою Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

«Ми, безумовно, дотримуватимемося позаблокового статусу й, виходячи з нашого позаблокового статусу, будуватимемо відносини з державами світу», - сказав Д.САЛАМАТІН і висловив надію, що це знаходитиме розуміння в світі.

У свою чергу, міністр оборони РФ А.СЕРДЮКОВ зазначив, що залишаються актуальними питання взаємодії з НАТО.