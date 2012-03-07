Саламатін: Україна буде й надалі дотримуватися позаблокового статусу
13:03, 07 березня 2012Політика
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Міністр оборони у Москві зустрівся зі своїм російським колегою Анатолієм Сердюковим
Дмитро Саламатін
Міністр оборони України Дмитро САЛАМАТІН заявляє, що Україна буде й надалі дотримуватися позаблокового статусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Москві за підсумками зустрічі зі своїм російським колегою Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.
«Ми, безумовно, дотримуватимемося позаблокового статусу й, виходячи з нашого позаблокового статусу, будуватимемо відносини з державами світу», - сказав Д.САЛАМАТІН і висловив надію, що це знаходитиме розуміння в світі.
У свою чергу, міністр оборони РФ А.СЕРДЮКОВ зазначив, що залишаються актуальними питання взаємодії з НАТО.
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