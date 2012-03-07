Акімова думає, що зміну керівника місії МВФ коментувати некоректно

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає, що після зміни керівника місії МВФ співпраця України і Фонду, по суті, не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в коментарі журналістам.

«Україна може працювати з будь-яким керівником місії. Важливо зараз здійснити робочі зустрічі. І я думаю, що від цього робота по суті своїй ніяк не зміниться», - сказала І.АКІМОВА. При цьому вона не стала уточнювати причини, через які керівника місії було замінено.

«Я думаю, що про причини зміни керівника місії потрібно запитувати у МВФ. Напевно, некоректно буде мені це коментувати», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, Керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні призначено Кріса ДЖАРВІСА. Він змінив на посаді керівника місії в Україні Таноса АРВАНІТІСА, який обіймав цю посаду з початку 2010 року.

Довідка УНІАН. Таноса АРВАНІТІСА було призначено на посаду голови місії МВФ в Україні замість Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка очолювала місію МВФ із кінця 2008 року.