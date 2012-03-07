Екс-підлеглий Волги звинувачує його в організації змови

Колишній підлеглий екс-голови Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Василя ВОЛГИ звинувачує свого шефа в організації змови.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

Як повідомляє видання, в ході чергового розгляду кримінальної справи, ключовою особою якої виступає колишній голова Держфінпослуг, лідер партії "Союз лівих сил" В.ВОЛГА, відкрилися раніше невідомі ні суду, ні громадськості деталі корупційного процесу.

Вчора колишній помічник голови Держфінпослуг Олег ЧЕРНУШЕНКО, обвинувачений за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("пособництво в отриманні хабара в особливо великому розмірі"), відмовився від деяких свідчень, даних ним у ході досудового слідства. У залі Шевченківського районного суду Києва він заявив, що на попередніх допитах він "за вказівкою згори говорив неправду". Проте розпитування В.ВОЛГИ і одного з прокурорів продемонстрували, що йдеться про неточності в свідченнях, а також про факти, які О.ЧЕРНУШЕНКО не повідомляв слідству.

Газета нагадує, що В.ВОЛЗІ інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 ("замах на отримання хабара в особливо великому розмірі") і ч. 3 ст. 191 КК ("розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем"). Його підозрюють в отриманні хабара в розмірі 500 тис. дол. за виведення тимчасової адміністрації з кредитної спілки "Перше кредитне товариство".

За словами О.ЧЕРНУШЕНКА, 3 лютого 2011 року В.ВОЛГА був першим, хто повідомив йому про затримання директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Віктора АДАМОВИЧА. В ході тристоронньої зустрічі за участю ще одного обвинуваченого - директора департаменту юридичного забезпечення комісії Євгена ГАНТІМУРОВА - було вироблено єдину версію того, що сталося й план подальших дій. За словами О.ЧЕРНУШЕНКА, версія полягала в тому, що кошти отримувалися для рефінансування "Першого кредитного товариства". В ході допитів чиновники готувалися посилатися на ст. 63 Конституції України.

За даними «Коммерсанта», В.ВОЛГА заявив клопотання про притягнення О.ЧЕРНУШЕНКА до кримінальної відповідальності за надання свідомо хибних свідчень, але суд відклав його розгляд до оголошення вироку. Захист В.ВОЛГИ побачив у свідченнях О.ЧЕРНУШЕНКА "руку" державного звинувачення. Адвокат Євген СОЛОДКО заявив клопотання про перевірку дзвінків мобільних телефонів Є.ГАНТІМУРОВА і двох прокурорів, а також виписки з журналу відвідання прокуратури. Більш того, адвокат повідомив, що представники державного звинувачення прослуховують його розмови з В.ВОЛГОЮ в слідчому ізоляторі. "У мене немає доказів, оскільки туди заборонено проносити технічні прилади, але дещо зі сказаного сьогодні наводить на таку думку", – сказав він. Колегія суддів відхилила це засноване на припущеннях клопотання.

Ще один несподіваний факт, як пише «Коммерсант», повідомили представники прокуратури. Вони заявили, що, перебуваючи в камері, В.ВОЛГА користується мобільним телефоном. Більш того, сторона обвинувачення стверджує, що він нібито вів переговори про зняття з нього звинувачення з подальшим виїздом до Італії та отриманням громадянства цієї країни. За версією прокурорів, із телефону підозрюваного могли здійснюватися дзвінки з метою залякування осіб, які надають свідчення проти екс-чиновника. Обвинувачення попросило суд звернутися до прокуратури для вилучення телефону й фіксації дзвінків із нього.

Сторона захисту спробувала довести, що ця інформація не має відношення до цієї справи. Є.СОЛОДКО зазначив, що такими заявами прокурори намагаються добитися тривалого утримання його підзахисного під вартою. Він нагадав, що на розрахунковий рахунок суду вже перераховано максимальну суму застави - 289 тис. грн., тому обвинувачі намагаються не допустити можливого звільнення В.ВОЛГИ. Єдиним, хто підтвердив факти погроз зі сторони представників В.ВОЛГИ, був В.АДАМОВИЧ. "Я побоююся за своє життя, рідних і близьких", – сказав він. Судді прислухалися до заяви обвинувачення й направили в прокуратуру звернення з проханням перевірити викладені ним факти.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав В.ВОЛЗІ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА в 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія й отримувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Стосовно зазначених осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становища) Кримінального кодексу України).