Дочка Тимошенко спілкується з батьком рідше, ніж хотілося б

Дочка екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія запевняє, що її батько Олександр ТИМОШЕНКО за кордоном робить все для того, щоб допомогти мамі.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Є.ТИМОШЕНКО, “мій батько змушений був виїхати з України”. “Я з ним не спілкуюся так, як хотілося би мені спілкуватися”, - зазначила дочка екс-прем’єра, додавши, що хоч і рідко, але спілкування відбувається.

Є.ТИМОШЕНКО наголосила, що її батько “почав діяльність щодо допомоги в цій ситуації мамі, політичним в’язням”. За її словами, “зібралася хороша команда людей, які також переживають, в такій же ситуації знаходяться, в таких же умовах, бо їм довелося також втекти зі своєї країни через те, що країна не поважає права і свободи людини і репресує невинних людей”. “Він зібрав сили і як може бореться з цією ситуацією”, - підкреслила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 2012 року О.ТИМОШЕНКО за рішенням Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки отримав політичний притулок в цій країні.