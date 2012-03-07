Кінах вірить, що ініціативи Януковича - не політична кон’юнктура

Соціальні ініціативи, з якими виступив на останньому засіданні Кабінету міністрів Президент Віктор Янукович, носять незворотній характер, вважає народний депутат України, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Анатолій Кінах.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, коментуючи соціальні ініціативи глави держави, депутат наголосив: "Безумовно, необхідно значно підсилити соціальну політику в країні, і ініціативи Президента принципові і мають стратегічний характер".

Анатолій Кінах нагадав, що однією з головних проблем України, сформованою за попередні роки, є проблема бідності та низької платоспроможності громадян. „За результатами незалежних досліджень, українські громадяни за показниками рівня доходів та платоспроможності набагато відстають від європейців. Це негативно впливає як на рівень якості життя, так і на можливість розвитку внутрішнього ринку”, – уточнив політик.

„Тому сьогодні необхідно максимально підсилити соціальну політику в державі. При цьому дуже важливо, щоб ресурси на підсилення цієї політики формувалися не за рахунок зовнішніх запозичень та нарощування боргів Української держави, а були результатом підвищення ефективності економіки, вдосконалення бюджетної політики, зниження рівня корупції, покращення інвестиційного клімату та створення нових робочих місць у державі”, – наголосив заступник голови парламентської фракції ПР.

За словами депутата, така політика повинна носити незворотній характер. „Міжнародні експерти підтверджують той факт, що Україна володіє дуже потужним технічним, промисловим, кадровим, природнім потенціалом. І необхідно робити все на основі консолідованих дій Президента, уряду й парламенту та за підтримки суспільства, щоб ці величезні можливості України працювали на користь, в тому числі, підвищення рівня життя громадян та розвитку економіки”, – заявив Кінах.

„Я впевнений, що соціальні ініціативи Президента не є тимчасовою політичною кон’юнктурою, вони повинні бути чинником довгострокової стратегічної соціальної політики держави”, – підсумував Анатолій Кінах.