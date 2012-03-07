Експерт прогнозує, що Нацбанк включить станок для «електорату» ПР

У травні Національний банк України «включить станок». Так у коментарі Gazeta.ua колишній заступник міністра праці й соціальної політики Павло РОЗЕНКО прокоментував сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про збільшення пенсії на 100-165 гривень.

Експерт зазначив, що всі соціальні ініціативи влади спрямовані лише на електорат Партії регіонів - пенсіонерів, військовослужбовців, інвалідів війни.

За словами П.РОЗЕНКА, «ми таке вже бачили на початку 2000-х років, коли також влада різко «зажимала» всі соціальні стандарти протягом 3-4 років, а потім перед виборами 2004 року різко підняли питання про збільшення зарплат і пенсій. Те ж саме відбувається і зараз. Фактично два роки чинна влада і уряд робили все, щоб вивести людей за межу бідності, довести населення до зубожіння. А тепер перед виборами просто тривіально намагаються купити голоси виборців через такі от подачки».

Як зазначив екс-міністр, «влада не виконала жодних соціальних зобов'язань. У зв'язку з цим рейтинг влади і Президента обвалилися. Довіра до уряду - на рівні чотирьох відсотків, до В.ЯНУКОВИЧА - на рівні 15. То виходити з такими рейтингами на вибори - це самогубство".

На переконання П.РОЗЕНКА, пенсіонерам мали б доплачувати не по 100 гривень, а щонайменше по 300-400 гривень.

"Це якщо провести осучаснення пенсій. Тому це заторкне не 9 мільйонів пенсіонерів, про які каже В.ЯНУКОВИЧ, а вдвічі менше", - додав колишній заступник міністра.

Для забезпечення всіх ініціатив Президента треба щонайменше 15-20 мільярдів гривень, вважає П.РОЗЕНКО.

«Економіка такого ресурсу не має, тому десь у травні Нацбанк включить станок. І за рахунок того виплачуватимуть ці кошти. Це призведе до того, що вже в грудні матимемо послаблення національної валюти й різке зростання інфляції - 15-20 відсотків», - прогнозує експерт.