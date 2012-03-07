Польський дисидент бачить, що Янукович стріляє собі в п'яти

Адам Міхнік вважає, що арешт Луценка показує ставлення теперішньої української влади до молодого покоління українських демократів. Його обурюють судові процеси над членами колишнього уряду. Про це він заявив в інтерв’ю Польському радіо.

Польський дисидент і багаторічний “в’язень совісті” Адам Міхнік каже, що завжди був українофілом і прихильником незалежної України, тому вирок Луценку його просто обурив. Коли йому передали із Києва фото, де Юрій Луценко читає український переклад його книжки, він вирішив відгукнутись на цю резонансну справу.

«Для мене це було так, наче я почув знак – через грати, через перепони. Я зрозумів, що хтось потребує мого голосу» - сказав засновник “Газети виборчої”.

Міхнік вважає, що те, що відбувається в Україні – це створення поліцейського режиму. Його також дивують призначення на міністерські посади людей, які ще недавно були громадянами іншої країни чи є відвертими українофобами. Він вважає, що можна говорити про відповідальність опозиції за програш на виборах, але не за те, що сьогодні витворяє режим Януковича.

На запитання, що б він написав у листі до Януковича, Міхнік сказав:

“Якби мені довелось із ним говорити, я б зробив так: поставив би півлітри “Української на меду” і сказав би “Янукович, не будь ідіотом. Те, що ти робиш – це постріл собі в п’яти... На очах у всієї України ти вчиняєш публічне самогубство. І тобі цього вироку не минути. Якщо не завтра, то післязавтра...”