Ахметов - один із найбагатших людей планети

Перше місце в списку Forbes зайняв 72-річний мексиканський мультимільярдер Карлос Слім, чий статок оцінюється в 69 мільярдів доларів

Український олігарх Ринат Ахметов посів 39 місце в списку найбагатших людей планети. Його статки становлять 16 мільярдів доларів, за версією журналу Forbes. Перше місце в списку зайняв 72-річний мексиканський мультимільярдер Карлос Слім, чий статок оцінюється в 69 мільярдів доларів. Друге місце в рейтингу посів засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, його статки оцінили в 61 мільярд доларів. На третьому місці - американський фінансист Ворен Баффет зі статком у 44 мільярди доларів. Українська правда

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