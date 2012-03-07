Ахметов - один із найбагатших людей планети
20:56, 07 березня 2012Політика
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Перше місце в списку Forbes зайняв 72-річний мексиканський мультимільярдер Карлос Слім, чий статок оцінюється в 69 мільярдів доларів
Український олігарх Ринат Ахметов посів 39 місце в списку найбагатших людей планети.
Його статки становлять 16 мільярдів доларів, за версією журналу Forbes.
Перше місце в списку зайняв 72-річний мексиканський мультимільярдер Карлос Слім, чий статок оцінюється в 69 мільярдів доларів.
Друге місце в рейтингу посів засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, його статки оцінили в 61 мільярд доларів.
На третьому місці - американський фінансист Ворен Баффет зі статком у 44 мільярди доларів.
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