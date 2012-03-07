Головному міліціонеру «віддали» Київщину

22:56, 07 березня 2012
Політика
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Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко закріплений за Київською областю, як куратор від Кабінету Міністрів

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко закріплений за Київською областю, як куратор від Кабінету Міністрів.

Про це у середу повідомляє прес-служба МВС.

7 березня Захарченко, в якості представника уряду, та глава Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк відвідали з робочим візитом ГЕС на Київському водосховищі у Вишгороді.

Українська правда

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