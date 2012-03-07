Головному міліціонеру «віддали» Київщину
22:56, 07 березня 2012Політика
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Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко закріплений за Київською областю, як куратор від Кабінету Міністрів
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко закріплений за Київською областю, як куратор від Кабінету Міністрів.
Про це у середу повідомляє прес-служба МВС.
7 березня Захарченко, в якості представника уряду, та глава Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк відвідали з робочим візитом ГЕС на Київському водосховищі у Вишгороді.
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