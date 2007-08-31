Богатирьова озброїлася законами фізики та “шаблюкою”

Лідер парламентської фракції Партії Регіонів Раїса Богатирьова, коментуючи ситуацію навколо пропозиції ухвалити 4 вересня на засіданні ВР зміни до Конституції, які передбачають скасування депутатської недоторканості, заявила: “Ви знаєте, в цьому випадку опозиція мені нагадує престарілу дівку, яка постійно втікає з-під вінця. Бо невпевнена в своїй цноті”.

Водночас політик додала, що Президент, на її думку, має зрозуміти, “що опозиція прирікає його бути заручником, який відмовляється від функції представництва всього українського народу. На жаль, він разом із політичною меншістю вже вкотре намагається не бачити Закону, національних викликів і діяти з позиції сили”.

“Ми діємо чітко в полі Конституції, яка вичерпно і жорстко закріпила час припинення повноважень ВРУ і народних депутатів – перше засідання новообраного парламенту, - цитує Богатирьову прес-служба ПР. - Тому нас дивує позиція Президента, який під гіпнозом опозиції в чергове механічно повторює її малозрозумілі салогани”.

Також політик поскаржилася на труднощі з початком чергової сесії ВР. “У вівторок нам погрожують рішенням дорадчого координаційного органу – РНБО. Але згідно законів фізики, на будь-яку силу знайдеться інша сила”, - заявила Богатирьова.

За її словами, регіонали підозрюють, що “що опозиція, яка стурбована втратою довіри у виборців і ростом популярності Партії регіонів, підштовхує Президента до зриву виборів 30 вересня. Аби поза легітимною демократією використовуючи Президента, узурпувати владу, або провести вибори під конвоєм танків”.

”Якщо ні, та хай прийдуть в парламент. Коли їм це було потрібно, то ми погодились і спільно з Президентом прийняли рішення про дострокові вибори”, - додала політик та нагадала вислів одного з наполеонівських офіцерів: «Закон? Це шаблюка». Давайте цією шаблюкою розрубаємо 4 вересня гордієв вузол політичної корупції і підемо в народ - всі державні службовці без броні імунітету і принизливих пільг”, - сказала Богатирьова. “Відповідальність за рішення 4 вересня ми будемо нести спільно”.