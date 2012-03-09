У Верховній Раді жінок менше, ніж в арабських парламентах

Україна, як і раніше, займає останні місця за кількістю жінок-депутатів. Хоча в світі є країни, де жінок у парламентах немає взагалі.

За даними Міжпарламентського союзу, число жінок у парламентах країн світу за останній рік зросло з 19,2% до 19,5% (на кінець 2011 року), пише ZN.UA.

В Україні із 450 депутатів Верховної Ради всього 36 жінок (8%). Це значно менше, ніж у цілому по Європі (22,3%) і навіть менше, ніж в арабських країнах (10,7%).

За даними Міжпарламентського союзу, за останні 10 років (з 2001 по 2011 рік) кількість жінок-парламентаріїв у світі зросла на 40% - з 14% до 19,5%, хоча, як і раніше, не досягла рекомендованого ООН рівня у 30%.

Найкраща ситуація з представництвом жінок у парламентах таких країн, як Швеція - 45%, ПАР - 44,5%, Андорра - 50,0%.

Водночас у світі ще є держави, в яких жінки взагалі не представлені у вищих законодавчих органах. Зокрема, немає представниць прекрасної статі в парламентах Саудівської Аравії, Катару, Белізу, Науру.