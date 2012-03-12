Вільний київський молодіжний Форум

У середу, 14 березня, у Києві, в Будинку профспілок (Майдан Незалежності, 2), за підтримки громадської організації «Київський форум» відбудеться вільний молодіжний Форум на тему: «Молодь столиці: реалії сьогодення, перспективи завтрашнього дня». Для участі у Форумі запрошені:

Дмитро ТАБАЧНИК – міністр освіти і науки, молоді та спорту України;

Максим ЛУЦЬКИЙ – Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

Леся ОРОБЕЦЬ – член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

Юрій МІРОШНИЧЕНКО – представник Президента України у Верховній Раді України;

Станіслав НІКОЛАЄНКО – міністр освіти і науки України (2005-2007 рр.);

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ – ректор НТУУ «Київський політехнічний інститут»;

Леонід РИСУХІН – голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

лідери студентського самоврядування м. Києва, представники громадських організацій.

На Форумі будуть висвітлені питання:

Вища освіта – знання та кваліфікація чи отримання «корочки»?

Перше робоче місце – чому не працює механізм?

Житло для молоді – наскільки це реально?

Коли припинять примусовий призов і створять професійну армію?

Студентське самоврядування, коли у студентів будуть реальні права?

За результатами обговорення планується прийняти відкриті звернення до Верховної Ради України та Президента України.

Формат проведення Форуму – жива дискусія.

Ведуча та модератор Форуму – Рена НАЗАРОВА.

Час проведення Форуму - з 18:30 до 20:30.