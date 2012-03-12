Вільний київський молодіжний Форум
У середу, 14 березня, у Києві, в Будинку профспілок (Майдан Незалежності, 2), за підтримки громадської організації «Київський форум» відбудеться вільний молодіжний Форум на тему: «Молодь столиці: реалії сьогодення, перспективи завтрашнього дня». Для участі у Форумі запрошені:
Для участі у Форумі запрошені:
Дмитро ТАБАЧНИК – міністр освіти і науки, молоді та спорту України;
Максим ЛУЦЬКИЙ – Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
Леся ОРОБЕЦЬ – член Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
Юрій МІРОШНИЧЕНКО – представник Президента України у Верховній Раді України;
Станіслав НІКОЛАЄНКО – міністр освіти і науки України (2005-2007 рр.);
Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ – ректор НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
Леонід РИСУХІН – голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;
лідери студентського самоврядування м. Києва, представники громадських організацій.
На Форумі будуть висвітлені питання:
Вища освіта – знання та кваліфікація чи отримання «корочки»?
Перше робоче місце – чому не працює механізм?
Житло для молоді – наскільки це реально?
Коли припинять примусовий призов і створять професійну армію?
Студентське самоврядування, коли у студентів будуть реальні права?
За результатами обговорення планується прийняти відкриті звернення до Верховної Ради України та Президента України.
Формат проведення Форуму – жива дискусія.
Ведуча та модератор Форуму – Рена НАЗАРОВА.
Час проведення Форуму - з 18:30 до 20:30.
Початок онлайн-трансляції Форуму в Інтернеті 14 березня, о 18:30 на сайті: www.go.kiev-forum.org Організаційний координатор Форуму – Роман ГОЛОВНЯ (063)747-78-74, go.kyiv.forum@gmail.com
Організаційний координатор Форуму – Роман ГОЛОВНЯ (063)747-78-74, go.kyiv.forum@gmail.com