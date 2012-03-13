У Верховну Раду зайшли два новачки

Борис БІЛАШ, який пройшов до Верховної Ради за списком Партії регіонів, склав присягу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна церемонія пройшла сьогодні на засіданні парламенту.

Також склав присягу народного депутата України Євген ТАЛИШЕВ який пройшов за списком «Нашої України – Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами Є.ТАЛИШЕВА та Б.БІЛАША замість Владислава КАСЬКІВА та Олексія ЛЕЛЮКА, повноваження яких Верховна Рада достроково припинила 23 лютого 2012 року.