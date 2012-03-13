Янукович привітав колектив газети «Известия» з 95-річчям видання
15:03, 13 березня 2012Політика
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Глава держави побажав газеті «і далі йти накресленим шляхом, продовжувати діалог і нести добрі вісті»
Віктор Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив газети «Известия» з 95-річчям видання.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
«Дорогі друзі! Від щирого серця вітаю колектив «Известий» з 95-річчям вашого видання, - зазначає В.ЯНУКОВИЧ у привітанні. - Це значна подія свідчить про унікальні, довірчі стосунки газети із суспільством, журналістів з - читачами».
Глава держави побажав газеті «і далі йти накресленим шляхом, продовжувати діалог і нести добрі вісті».
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