Янукович привітав колектив газети «Известия» з 95-річчям видання

Глава держави побажав газеті «і далі йти накресленим шляхом, продовжувати діалог і нести добрі вісті»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив газети «Известия» з 95-річчям видання. Про це повідомляє прес-служба Президента. «Дорогі друзі! Від щирого серця вітаю колектив «Известий» з 95-річчям вашого видання, - зазначає В.ЯНУКОВИЧ у привітанні. - Це значна подія свідчить про унікальні, довірчі стосунки газети із суспільством, журналістів з - читачами». Глава держави побажав газеті «і далі йти накресленим шляхом, продовжувати діалог і нести добрі вісті».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter