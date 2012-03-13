Янукович застеріг опозицію, що критика його ініціатив їй ще аукнеться

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Верховну Раду спільно втілювати у життя його соціальні ініціативи, незважаючи на вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ та лідерами фракцій Партії регіонів, Народної партії і групи «Реформи заради майбутнього».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, перед внесенням соціальних ініціатив була проведена величезна аналітична робота. «Ми прогнозували, яка ситуація у державі буде, і з урахуванням усіх чинників була підготовлена ця база», - сказав Президент.

Він наголосив, що підвищити соціальні стандарти є обов’язком влади, і зволікати із втіленням цього у життя не можна.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що критика стосовно того, що ці соціальні ініціативи пов’язані з виборчою кампанією, яка наближається, була б у будь-який час.

«Якщо це зробити у другому півріччі або зараз, все одно скажуть, що це пов’язано з виборами… Скажіть, будь ласка, у нас є періоди, час, який не пов’язаний з виборами? У нас перманентні вибори завжди, закінчуються парламентські - починається підготовка до президентських», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, опозиція також має працювати над втіленням соціальних ініціатив, а не критикувати їх. Він зауважив, що виступати проти підвищення соціальних стандартів - означає бути в опозиції не до Президента, не до уряду, а до народу. «Це ж не опозиція до мене чи до уряду, це опозиція до народу, фактично. Ну, хай спробують. Я переконаний у тому, що буде відповідь від людей, якщо не зразу, то з часом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу В.ЛИТВИН нагадав, що народні депутати домовились провести зустріч з членами Кабінету міністрів у п’ятницю для того, щоб обговорити соціальні ініціативи Президента і шляхи їхньої реалізації.