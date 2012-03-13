Герман обіцяє піти з посади, якщо буде рішення суду

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що виконає будь-яке рішення суду стосовно її перебування на посаді.

Про це вона заявила, коментуючи на прохання УНІАН інформацію про те, що суд розгляне позов громадянина Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА з Донецька до Президента України з вимогою звільнити її із займаної посади за висловлювання.

«Я пишаюся державою, в якій кожен громадянин може звернутися до суду з позовом навіть до найвищої особи в державі. І суд розгляне кожне подання. Як законослухняна громадянка я виконаю кожне рішення суду», – сказала Г.ГЕРМАН

На запитання кореспондента УНІАН, чи позов з вимогою її звільнити подав той самий ОЛЕНЦЕВИЧ, який звертався до суду з вимогою скасувати укази про надання звання Героїв України Степанові Бандері, Роману Шухевичу, Василеві Стусу та Володимиру Івасюку, Г.ГЕРМАН відповіла, що громадянин мав право подавати і такі позови. «І, як ми знаємо, суд їх розглядав», – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, донецький адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ сьогодні заявив, що Вищий адміністративний суд України 15 березня розгляне позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про звільнення Ганни ГЕРМАН із посади радника Президента.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ сказав, що 27 лютого 2012 року він направив у Вищий адмінсуд позов, у якому просив визнати протиправним бездіяльність Президента України В.ЯНУКОВИЧА, що «виражається в не звільненні ним Г.ГЕРМАН із посади радника Президента України – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України за систематичну дискредитацію в очах широкої світової громадськості як Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, так і держави Україна».

На думку В.ОЛЕНЦЕВИЧА, викладеній у тексті позовної заяви, Г.ГЕРМАН «поширювала огидні наклепи на конституційно визначену систему організації державної влади в Україні й свідомо неправдиву інформацію про свій вплив на Президента...».

Аргументуючи свою позицію, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитує низку публічних висловлювань Г.ГЕРМАН, зокрема, під час програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV 19 вересня 2011 року, коли Г.ГЕРМАН, коментуючи ситуацію зі справою Юлії ТИМОШЕНКО, заявила: «...Якби я знала, хто приймав таке рішення, я задушила б його власними руками».