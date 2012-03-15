Литвин каже, що за Омбудсмана голосуватимуть ближче до 14.00
11:37, 15 березня 2012Політика
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Голосування відбувається в таємному режимі бюлетенями
Володимир Литвин
Голосування бюлетенями за кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відбудеться орієнтовно о 13.45.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
Як відомо, голосування за кандидатуру на посаду омбудсмена відбувається в таємному режимі бюлетенями.
Як повідомляв УНІАН, на посаду Уповноваженого претендують два кандидати – Євген ЗАХАРОВ та Валерія ЛУТКОВСЬКА.
Голова Лічильної комісії ВРУ Микола ШЕРШУН (фракція Народної партії) запросив членів цієї комісії на засідання, що відбудеться зараз.
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