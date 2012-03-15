Нардепів закликали проголосувати за Омбудсмана «красиво»

Голосування у Верховній Раді за обрання Уповноваженого ВР з прав людини відбудеться з 13.45 до 14.45.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Лічильної комісії ВР Микола ШЕРШУН.

За його словами, комісія затвердила форму бюлетеня. Він буде салатового кольору і в нього будуть внесені дві кандидатури - Євгенія ЗАХАРОВА та Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ.

М.ШЕРШУН нагадав, як необхідно голосувати, і закликав народних депутатів, щоб вони обов’язково мали при собі посвідчення, оскільки бюлетені видаватимуться за посвідченнями.

Він попросив своїх колег по парламенту, щоб «був порядок, щоб ми провели це голосування, скажімо так, красиво».