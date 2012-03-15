Янукович таки поїде до Москви?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приїде до Москви 19 березня для участі в засіданні Міждержавної Ради ЄврАзЕС/Вищої Євразійської економічної ради.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело в делегації.

«В.ЯНУКОВИЧ приїде 19 березня до Москви на саміт ЄврАзЕс. Президент візьме участь у заході як спостерігач», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, сьогодні вночі до Москви прибула передова група для підготовки візиту.

У той же час, у посольстві України в Москві не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

«У нас поки що немає такої інформації», - повідомив високопоставлений український дипломат.

В Адміністрації Президента України поки що не підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прес-служба Кремля поширила повідомлення про те, що в майбутньому саміті 19 березня візьмуть участь глави держав – членів ЄврАзЕс (Білорусь, Казахстан, Киргизія, Російська Федерація, Таджикистан) і держав-спостерігачів при Співтоваристві (Вірменія, Молдова, Україна).