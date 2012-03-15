Голова Миколаївської облради запевняє, що ґвалтівники не «відмажуться»

Сьогодні влада повинна приділити особливу увагу громадським формуванням із охорони громадського порядку для того, щоб виправити криміногенну ситуацію в Миколаєві.

Про це заявив голова Миколаївської обласної ради Ігор ДЯТЛОВ у ефірі програми «Добрий Вечір на телеканалі НИС-ТВ, говорячи про криміногенну ситуацію в місті й, зокрема про трагедію, що сталася в Миколаєві з Оксаною МАКАР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облради, за словами І.ДЯТЛОВА, на сьогоднішній день у Миколаївській області в радах різних рівнів працюють програми протидії та профілактики злочинності. В рамках такої програми в обласній раді, приміром, щорічно виділяється від 300 тис. до 1 млн. грн. на те, щоб покращувався технічний стан правоохоронних органів.

«Минулого року ми купували автомобілі, цього року купували рації. Але мені здається, необхідно посилювати, крім правоохоронних органів, й громадські формування. Хай громадськість теж займається контролем вулиць, де люди самі проживають», - сказав І.ДЯТЛОВ.

Він підкреслив, що такі громадські формування, як «Народна дружина», в Дніпропетровську організовані «в рази краще, ніж у Миколаєві».

«Це підготовлені хлопці, в яких є своя техніка», - зазначив голова облради.

На думку І.ДЯТЛОВА, також слід звернути увагу на освітлення вулиць, адже це один із серйозних чинників, які впливають на криміногенну ситуацію.

Він також висловив думку, що, в першу чергу, все залежить від кожного з нас, від виховання дітей, молоді. Сьогодні дуже багато пропаганди насильства підлітки можуть знайти в Інтернеті. «Тому ми й проводимо різні заходи, щоб «відірвати» нашу молодь від перегляду подібних речей, щоб вони більше поверталися до спорту, до творчості», - сказав І.ДЯТЛОВ.

«Я впевнений, що злочин, скоєний у Миколаєві, не залишив байдужим нікого. І хочу ще раз запевнити всіх, що ніхто покарання не уникне. Покарання буде однозначно. Єдине, що покарання не поверне до нормального життя цю дівчину. Й сьогодні всі наші зусилля спрямовано саме на те, щоб її повернути до життя. Дай Бог, щоб у нас це вийшло», - зазначив голова облради.