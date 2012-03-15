Голова Миколаївської облради запевняє, що ґвалтівники не «відмажуться»
Дятлов вважає, що влада повинна приділити особливу увагу громадським формуванням із охорони орядку
Сьогодні влада повинна приділити особливу увагу громадським формуванням із охорони громадського порядку для того, щоб виправити криміногенну ситуацію в Миколаєві.
Про це заявив голова Миколаївської обласної ради Ігор ДЯТЛОВ у ефірі програми «Добрий Вечір на телеканалі НИС-ТВ, говорячи про криміногенну ситуацію в місті й, зокрема про трагедію, що сталася в Миколаєві з Оксаною МАКАР.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облради, за словами І.ДЯТЛОВА, на сьогоднішній день у Миколаївській області в радах різних рівнів працюють програми протидії та профілактики злочинності. В рамках такої програми в обласній раді, приміром, щорічно виділяється від 300 тис. до 1 млн. грн. на те, щоб покращувався технічний стан правоохоронних органів.
«Минулого року ми купували автомобілі, цього року купували рації. Але мені здається, необхідно посилювати, крім правоохоронних органів, й громадські формування. Хай громадськість теж займається контролем вулиць, де люди самі проживають», - сказав І.ДЯТЛОВ.
Він підкреслив, що такі громадські формування, як «Народна дружина», в Дніпропетровську організовані «в рази краще, ніж у Миколаєві».
«Це підготовлені хлопці, в яких є своя техніка», - зазначив голова облради.
На думку І.ДЯТЛОВА, також слід звернути увагу на освітлення вулиць, адже це один із серйозних чинників, які впливають на криміногенну ситуацію.
Він також висловив думку, що, в першу чергу, все залежить від кожного з нас, від виховання дітей, молоді. Сьогодні дуже багато пропаганди насильства підлітки можуть знайти в Інтернеті. «Тому ми й проводимо різні заходи, щоб «відірвати» нашу молодь від перегляду подібних речей, щоб вони більше поверталися до спорту, до творчості», - сказав І.ДЯТЛОВ.
«Я впевнений, що злочин, скоєний у Миколаєві, не залишив байдужим нікого. І хочу ще раз запевнити всіх, що ніхто покарання не уникне. Покарання буде однозначно. Єдине, що покарання не поверне до нормального життя цю дівчину. Й сьогодні всі наші зусилля спрямовано саме на те, щоб її повернути до життя. Дай Бог, щоб у нас це вийшло», - зазначив голова облради.