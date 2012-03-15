Верховна Рада здійснила три грандіозних перейменування

Села Кизилівка, Українське та Лідава отримали нові назви

Верховна Рада ухвалила постанову «Про перейменування села Українське Білогірського району Автономної Республіки Крим». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 народний депутат із 418 зареєстрованих у сесійній залі. Відповідно до постанови, дане село перейменовано у село Українка. Іншою постановою село Кизилівка Сімферопольського району АРК перейменовано на село Кизилове. Ще однією постановою село Лідава Здолбунівського району Рівненської області перейменовано на село Лідаво.

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