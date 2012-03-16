"Свобода" обіцяє оскаржити обрання голови Чернівецької облради

Член фракції Партії регіонів, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Михайло ГАЙНИЧЕРУ обраний головою Чернівецької обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за М.ГАЙНИЧЕРУ проголосували 62 з 98 депутатів облради.

За кандидата від опозиції - члена фракції «Фронт Змін», колишнього голову обласної податкової адміністрації в Чернівецькій області Олександра ФИЩУКА проголосували 34 депутати.

Ще 6 бюлетенів залишилися не використаними. Один бюлетень визнано недійсним, один депутат проголосував проти всіх. Загалом у Чернівецькій обласній раді працює 104 депутати.

Попередній голова облради, теж представник Партії регіонів Василь ВАТАМАНЮК помер 15 лютого 2011 року. Досі обов’язки голови виконував його заступник від фракції БЮТ Валентин МАНИЛИЧ, якого керівництво фракції і партії ВО «Батьківщина» у квітні минулого року виключили з партії «за зраду» і закликали подати добровільно у відставку з цієї посади.

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Одразу після голосування фракція ВО «Свобода» заявила, що вибори голови Чернівецької обласної ради відбулися з порушенням регламенту ради. Зокрема, перед голосуванням голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ вніс на розгляд сесії пропозицію щодо можливості голосувати за голову обласної ради не лише посвідченнями депутатів, як це передбачено регламентом, але й за паспортами й депутатськими картками для голосування. М.ПАПІЄВ виявився серед таких, хто не мав посвідчення і бюлетень отримав, пред’явивши паспорт. Також в бюлетені була визначена відмітка, якою депутати повинні відзначити переможця, - плюс. Інструкцію з голосування навіть повісили на кабінці для голосування.

«Ми маємо усі підстави звернутися до суду з вимогою визнати результати голосування недійсними», - заявив керівник фракції ВО «Свобода» Назар ГОРУК. За його словами, голова облдержадміністрації своєю пропозицією порушив закон.

«У регламенті Чернівецької обласної ради чітко прописано, що депутати у таких випадках (обрання голови) голосують лише за депутатськими посвідченнями. Згідно з законом, аби змінити норми регламенту, необхідно таке рішення оприлюднити за 20 днів до сесії, винести на розгляд у відповідну комісію, лише потім воно може бути винесене на сесію. Сьогодні ми побачили, що той хто мав би захищати Закон, сам його ж і порушує. У Чернівецьких обласній та міській радах вже стало недоброю традицією порушувати Закон, коли це вигідно «регіоналам», - зазначив Н.ГОРУК.

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Довідка УНІАН. М.ГАЙНИЧЕРУ народився 23 жовтня 1950 року у селі Волока Глибоцького району Чернівецької області.

Кандидат технічних наук, член Партії регіонів. У 2001 році перебував у лавах СДПУ(о). Двічі – у 2005-му та з квітня 2010 року – обіймав посаду заступника голови Чернівецької ОДА.

У 1994 році - заступник голови Чернівецького облвиконкому; у 2006-2010 роках - радник Посольства України в Румунії, керівник торговельно-економічної місії.

Депутат Чернівецької обласної ради двох попередніх скликань.