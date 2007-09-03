Турчинов ставить Тимошенко вище за блок? (експертне опитування)

У номінації “відданість лідерові партії” беззаперечну першість експерти віддали першій двадцятці списку БЮТ. Такі дані експертного опитування УНІАН десяти провідних політологів України.

На думку експертів, безумовним лідером у цій номінації є “права рука” лідери БЮТ – Олександр Турчинов. Він отримав 8,9 балів (максимальна оцінка – 10.0). Взагалі у списку БЮТ “невірних” взагалі не помітно: Білорус (8,3), Петрук (8,1), Курило (8,0), Волинець (8,0), Семинога (8,0), Кирильчук (8,0). Найнижчу оцінку експерти дали Пинзенику (6,1), Вінському (6,3), Томенку (6,9) та Суслову (6,9).

Також у БЮТ дуже високий “коефіцієнт” перевищення особистої відданості над ідеологічною послідовністю: Томенко – 6,9 і 5,9; Вінський – 6,3 і 5,0; Шевченко – 7,3 і 6,6; Г.Омельченко – 7,2 і 5,9 і т.д.

У “Регіонах” ситуація подібна до БЮТ. Щоправда, такої високої відданості лідерові, як Турчинов, не демонструє ніхто.

Відданість Литвинова оцінили у 8,1 бала, Янковського – 7,8, Рибака – 7,7, Єфремова – 7,6, Я.Табачника – 7,6.

Найменш лояльними вважають Богословську (5,6), Васильєва (5,9), Звягільського (6,0), Ахметова (!) – 6,3.

Загалом перевищення особистої відданості над партійною вірністю трапляється теж нерідко, але не таке масово, як у БЮТ: Чорновіл – 7,4 і 6,0; Богословська – 5,6 і 4,3; Шуфрич – 6,8 і 4,7 тощо.

Перевищення ідеологічної послідовності над відданістю лідерові можемо відзначити в Азарова (7,4 і 7,1), Ахметова (6,7 і 6,3), Колеснікова (7,1 і 6,9), Богуслаєва (7,0 і 6,5), Ландика (6,5 і 6,4).

У лавах НУ–НС найвідданішим своєму вождеві є Кириленко (8,6). Високі показники демонструють також Ліля Григорович (8,0), Ключковський (8,0), Павленко (7,9), Луценко (7,8), Герасим’юк (7,7), Гриценко (7,6), Ляпіна (7,5).

Мало відданими виявилися О.Омельченко (4,1), Сподаренко (5,2), Ар’єв (5,6), Жванія (5,7).

Показово, що лише в НУ–НС та ПР є люди, чия вірність партійним ідеалам перевищує особисту відданість лідеру (у БЮТ таких немає!): Гриценко – 8,0 (вірність ідеям партії) і 7,6 (відданість лідерові); Тарасюк – 6,6 і 6,5; Костенко – 6,3 і 6,2.

У більшості кандидатів – навпаки: відданість лідерові вища від ідеологічних принципів. Луценко – 7,8 і 6,1; Кириленко – 8,6 і 7,8; Герасим’юк – 7,7 і 6,3; Павленко – 7,9 і 7,3 тощо.

Отже, лідирує в номінації “відданість лідерові” БЮТ – 7,7. Далі зі значним відривом ідуть ПР (7,1) і НУ–НС (6,8).

Результати експертного опитування у інших номінаціях” публічність, самостійність, упізнаванність, фінансова спроможність, вірність ідеям партії, чистота (нескандальність), соціальна активність, інтелектуальний рівень, свіжість дивіться тут.