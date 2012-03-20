Бютівці намагаються перекричати Макуху
14:20, 20 березня 2012Політика
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Депутати скандують: «Банду геть!»
Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" не дають можливості представнику уряду представити законопроект щодо реформування нафтогазового комплексу.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА почав виступати з урядової ложі, але депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" зламали йому мікрофон.
Депутати скандують: «Банду геть!». Вони також блокують трибуну, тому В.МАКУХА намагався виступати із урядової ложі.
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