Бютівці намагаються перекричати Макуху

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" не дають можливості представнику уряду представити законопроект щодо реформування нафтогазового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир МАКУХА почав виступати з урядової ложі, але депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" зламали йому мікрофон.

Депутати скандують: «Банду геть!». Вони також блокують трибуну, тому В.МАКУХА намагався виступати із урядової ложі.