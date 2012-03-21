Попов візьме на озброєння досвід мегаполісів Європи та США

Кожен департамент, кожен держслужбовець Київської міської державної адміністрації повинен мати чітко окреслений фронт особистої відповідальності, а система міської влади має стати прозорою та зрозумілою, її головним пріоритетом має бути добробут киян. Лише за таких умов Київ може розраховувати на впровадження сучасних технологій управління містом. Про це під час засідання Комітету економічних реформ, присвяченому адміністративній реформі, заявив голова КМДА Олександр Попов.

«Київ може нормально функціонувати та розвиватися лише за наявності чіткої, впорядкованої системи управління містом. Це доводить досвід багатьох мегаполісів Європи та США. У Стратегії розвитку Києва теж закладено створення ефективної структури міської влади. Без реалізації цієї ініціативи нам буде складно продуктивно працювати над виконанням інших стратегічних завдань», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Очільник КМДА також наголосив, що оптимізація структури міської влади передбачає в першу чергу скорочення керівників та заступників керівників управлінь та відділів. Після таких нововведень Київ зможе посилити роль громадськості в управлінні містом, створити можливість мешканцям контролювати роботу столичної влади та комунальних служб.