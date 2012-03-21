У Кличка вважають, що в опозиції - багато осіб, які себе дискредитували

Заступник голови фракції «УДАР» в Київраді Наталія Новак вважає, що в опозиції деякі ставляться до питання об`єднання «з позиції старшого брата - мовляв, «служив - маю право». Про це вона сказала в коментарі «Главкому», коментуючи пропозицію Олександра Турчинова про приєднання партії «УДАР» до Комітету опору диктатурі.

«Про об`єднання можна буде говорити, коли партнери будуть рівними, будуть розглянуті критерії висування кандидатів і проведені свого роду праймеріз», - підкреслила Новак.

При цьому вона зазначила, що «в опозиції дуже багато осіб, які себе дискредитували, і тому у людей зараз таке розчарування - вони не хочуть йти на вибори. Адже сьогодні багато людей, які називають себе опозицією, - це колишня влада».

Новак також вважає, що «якщо говорити про списки, то тут об`єднуватися не можна, оскільки кожна окрема політична сила - це свій бренд, своя програма. А що стосується мажоритарних округів, є над чим серйозно замислитися».