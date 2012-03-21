Прокурор Миколаєва подав до суду на активістів, які протестують під його вікнами

Сьогодні ввечері в суді Заводського району Миколаєва призначено слухання справи проти організаторів акції протесту під Миколаївською обласною прокуратурою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із організаторів акції Андрій ДВОРЕЦЬКИЙ.

Як пояснив А.ДВОРЕЦЬКИЙ, позов подав прокурор Миколаєва Юрій ПАЛІЙ, і звинувачують пікетників у порушенні порядку проведення масових акцій.

«Підставою для справи послужила стаття із закону 1989 року неіснуючої зараз держави – Радянського Союзу – про те, що про проведення акцій необхідно повідомляти не менше, ніж за 10 днів, - сказав А.ДВОРЕЦЬКИЙ. – Ми ж подали в канцелярію свою заявку 19 березня о 08.30 і о 09.00 почали встановлювати намети під прокуратурою. В канцелярії міськвиконкому нашу заявку зареєстрували».

Він зазначив, що «в Конституції України сказано, що громадяни можуть висловлювати свою позицію й проводити акції протесту, «заздалегідь» повідомивши владу. Заздалегідь, але не вказано за скільки. Ми нічого не порушували».

Як сказав А.ДВОРЕЦЬКИЙ, сьогодні до пікетників приходив мер Миколаєва Володимир ЧАЙКА і дав 100 грн., сказавши: «Хлопці, тримайтеся!». Про те, що в суді готується слухання справи, пікетникам повідомили близько 18-ї години. Зателефонували з канцелярії суду.

Тим часом активісти налаштовані триматися до останнього. Якщо приберуть намети, вони готові перебувати біля прокуратури до ранку просто неба.

«Суд заборонить, ми подаватимемо повідомлення знову, але акцію продовжимо, - сказав А.ДВОРЕЦЬКИЙ – Вчора співробітники прокуратури попросили нас пересунутися від входу й обіцяли, що не подадуть на нас до суду. Ми їхнє прохання виконали й пересунулися трохи ліворуч від входу, а вони своєї обіцянки не дотрималися».

«Із достовірних джерел мені відомо, що на завтра в Генеральній прокуратурі призначено засідання колегії, куди запрошено начальника УМВС у Миколаївській області Валентина ПАРСЕНЮКА і прокурора Миколаївської області Володимира ГАЛЬЦОВА. Вони реально нас бояться», - сказав А.ДВОРЕЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, 19 березня активісти-громадські діячі організували пікет біля будівлі Миколаївської прокуратури й оголосили його безстроковим, до виконання їхніх вимог. Пікетники вимагають звільнити слідчого, який раніше відпустив двох підозрюваних у справі Оксани МАКАР, а також прокурорів Центрального району, м. Миколаєва та області.