Афганці заявляють, що Королевська примазується до них та «відверто бреше»

Лідер партіїі «Україна – Вперед!» Наталя КОРОЛЕВСЬКА «без дозволу використовує символіку афганців та відверто бреше». Про це в коментарі УНІАН заявив лідер Всеукраїнської громадської організації воїнів-афганців «Ніхто, крім нас» Олександр КОВАЛЬОВ.

Він також повідомив, що проморолик з`їзду політисли Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ із його зображенням крутили українські телеканали без жодної його згоди на це.

«На самому з`їзді на запитання, чому в залі немає афганців, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла, що «воїни-афганці перебувають у важкому стані, а КОВАЛЬОВ виїхав з країни», - сказав О.КОВАЛЬОВ. - Тобто, Н.КОРОЛЕВСЬКА, використовуючи репутацію та та символіку НКН, відверто збрехала. Я взнав про це, бо через десять хвилини на мій телефон почали дзвонити журналісти. Вони спочатку вибачалися, що турбують мене по роумінгу, а потім зацікавлено запитували, де я є. Я хочу публічно відповісти всім. Я не на роумінгу. Я - в Україні. Я - в Україні, хоча за це перебування мені довелося розплатитися власним бізнесом. На мою смс-ку про те, чому вона використала моє обличчя у своєму ролику, я отримав від Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ якусь дуже незрозумілу та нечітку відповідь, мовляв, «сама була не в курсі». Брехня продовжується».

О.КОВАЛЬОВ також сказав, що Н.КОРОЛЕВСЬКА хотіла приєднатися до організації “Ніхто, крім нас”. «Незважаючи на те, що вона бажала до нас приєднатися, її заява про вступ до НКН досить не розглянута та навряд чи має перспективу буди розглянутою в принципі», - зазначив лідер воїнів-афганців.