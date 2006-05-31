У Харкові засуджено групу педофілів

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова п’ятьох громадян віком від 20 до 43 років – мешканців м. Харкова, Вовчанська та Донецької області – засуджено від двох до семи з половиною років позбавлення волі за злочини проти моральності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, один із засуджених – стоматолог-терапевт однієї з поліклінік м. Харкова – раніше вже був судимий за скоєння таких злочинів, інший - приватний підприємець, решта – непрацюючі.

Найстарший, діючи спільно з харківським лікарем та мешканцем Донецької області, попередньо створивши організовану групу, метою якої було розбещення неповнолітніх статевим шляхом, протягом листопада-грудня 2004 року скоїв низку злочинів на території м. Харкова. Він же, будучи організатором групи, надавав своє житло у Харкові для розпусти. Інший підшукував на Південному вокзалі неповнолітніх безпритульних, згодних вступати у статеві стосунки, яких потім приводили на квартиру та у заздалегідь оплачені сауни.

Згідно з планом цієї групи, медик повинен був додатково заробляти кошти на утримання квартири та саун, надаючи медичну допомогу пацієнтам, забезпечувати організатора групи продуктами харчування та спиртними напоями.

Суд вирішив також частково задовольнити цивільні позови представників неповнолітніх потерпілих, стягнувши з підсудних 5 тис. грн. за завдану моральну шкоду, спричинену потерпілим підліткам, повідомляє прес-служба прокуратури.