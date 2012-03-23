Суд повернув громаді Києва земельну ділянку у центрі міста

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури про визнання протиправним і скасування рішення Київради, яким передано під будівництво ТОВ «Торговий дім «Міжнародна спілка українських підприємців» ділянку площею 0,11 га на розі вулиці Пирогова та вулиці Богдана Хмельницького, 2/37-Б у Шевченківському районі міста.

Як повідомилди УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, рішення було прийнято в суді 21 березня.

Як відзначається в повідомленні, зазначене рішення Київради набуло широкого суспільного резонансу, оскільки було прийняте в порушення інтересів мешканців прилеглих будинків, без врахування громадської думки та могло спричинити руйнування пам’яток архітектури – Анатомічного театру (1851 р.) та будинків співробітників Наркомгоспу УРСР.