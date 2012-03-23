Попов пропонує киянам виявити креатив до Дня міста

За ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, кияни можуть вносити свої пропозиції до програми святкування Дня столиці та Дня Києва.

Як інформує прес-служба КМДА, на офіційному сайті столичної влади вже працює рубрика «Мої пропозиції до Дня Києва», а також усі охочі можуть надсилати свої побажання на електронну адресу: denkieva@ukr.net. Вивчити думку мешканців міста з цього питання доручено call-центру та комунальним ЗМІ.

Голова КМДА зазначив, що взаємодія громадян і міської влади вже довела свою ефективність. Так, у процесі обговорення проекту Стратегій розвитку Києва мешканці міста внесли до проекту близько 7 тисяч пропозицій. У результаті більше половини з них увійшло до остаточної версії документа, затвердженої Київрадою.

«Кияни дуже творчі і талановиті. Я переконаний, що їхні пропозиції щодо відзначення Дня міста значно збагатять програму святкування», – зазначив О.ПОПОВ.