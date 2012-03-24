Тягнибок: хтось знову намагався розвалити опозицію

Партія "Свобода" не готує висування власних кандидатів по округах Західної України, поза списком Комітету опору диктатурі.

Про це заявив лідер партії Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Інтер".

Коментуючи інформацію про те, що "Свобода" заморозила переговори щодо об'єднаних мажоритарних списків опозиції на вибори до Верховної Ради, а натомість готується висувати власних кандидатів по більшості округів Західної України, він сказав: "Це фантазії".

"Причому це фантазії пов’язані з некомпетентністю журналістів, або з іншого боку це можуть бути свідомі дії, спрямовані на те, щоб розвалити сьогоднішню опозицію", - цитує Українська правда.

Тягнибок запевнив, що "на сьогоднішній день створена одна з робочих груп в Комітеті опору диктатурі, яка розглядає питання формату нашої участі на виборах".

При цьому лідер "Свободи" заявив, що рішення про оприлюднення списків буде прийматися КОДом.

"Я б особисто оприлюднив їх в останній момент", - додав політик.