Тягнибок: хтось знову намагався розвалити опозицію
Партія "Свобода" не готує висування власних кандидатів по округах Західної України, поза списком Комітету опору диктатурі
Партія "Свобода" не готує висування власних кандидатів по округах Західної України, поза списком Комітету опору диктатурі.
Про це заявив лідер партії Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Інтер".
Коментуючи інформацію про те, що "Свобода" заморозила переговори щодо об'єднаних мажоритарних списків опозиції на вибори до Верховної Ради, а натомість готується висувати власних кандидатів по більшості округів Західної України, він сказав: "Це фантазії".
"Причому це фантазії пов’язані з некомпетентністю журналістів, або з іншого боку це можуть бути свідомі дії, спрямовані на те, щоб розвалити сьогоднішню опозицію", - цитує Українська правда.
Тягнибок запевнив, що "на сьогоднішній день створена одна з робочих груп в Комітеті опору диктатурі, яка розглядає питання формату нашої участі на виборах".
При цьому лідер "Свободи" заявив, що рішення про оприлюднення списків буде прийматися КОДом.
"Я б особисто оприлюднив їх в останній момент", - додав політик.