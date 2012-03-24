Фюле: Кримінальна справа Тимошенко - тільки вершина айсбергу

Від України залежить, як швидко набуде чинності економічний блок Угоди про асоціацію з ЄС, а саме - щодо створення зони вільної торгівлі. Про це сказав Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вчора під час зустрічі з народним депутатом України, лідеро політичної партії «Фронт Змін» Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ у ході Брюсельського форуму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту Змін», Ш.ФЮЛЕ наголосив, що «суттєвий прогрес у відновленні демократичних прав і свобод, зупинка кримінального переслідування Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних в’язнів, забезпечення їй належного медичного лікування, дадуть змогу ввести в дію Угоду про асоціацію з ЄС без ратифікації національними парламентами країн ЄС». За його словами, це віднесено до компетенції Європейської комісії, Ради ЄС та Європарламенту.

А.ЯЦЕНЮК звернувся до Ш.ФЮЛЕ із проханням «підтримати і посилити сигнал, що Україна є частиною Великої Європи. «Президенти змінюються, а Україна залишається». При цьому наголосив, що «Україна як частина Європейського Союзу потрібна передусім 46 мільйонів українців».

Лідер «Фронту Змін» зазначив, що «Україні треба підписати і ратифікувати Угоду про асоціацію з ЄС. Ми впевнені, що новий парламент, в якому буде сформовано демократичну більшість , це зробить». Саме тому, за його словами, для України вкрай важливо проведення чесних і прозорих виборів. «Ми не повинні допустити маніпуляції з переписування виборчого закону, які влада намагається зробити, використовуючи Конституційний суд», - підкреслив А. ЯЦЕНЮК

Ш.ФЮЛЕ підкреслив, що кримінальна справа Ю.ТИМОШЕНКО є тільки вершиною айсбергу. За його словами, мова йде про системні й глибокі реформи і перетворення в Україні. При цьому він додав, що без вирішення системних проблем європейська інтеграція України буде під питанням.

Ш.ФЮЛЕ також наголосив, що не буде стороннім спостерігачем, адже багато зробив для розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, і для нього важливо, аби ця Угода відбулася.