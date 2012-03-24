Азаров «ласкаво пожурив» мера Обухова за пил на дорогах

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ поставив завдання новому меру Обухова Київської області Олександру ЛЕВЧЕНКУ, обраному від Партії регіонів, виправдати надану жителями міста довіру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив на сесії Обухівської міськради після привітання новообраного мера Обухова О.ЛЕВЧЕНКА.

«А ось тепер, Олександре Миколайовичу, перед вами стоїть завдання виправдати цю довіру наших людей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що найтяжчим гріхом є зрада людей.

«Колись італійський поет Данте створив геніальний твір, в якому розмістив за значущістю всіх грішників на так звані «кола пекла». Кого він на самий низ опустив, знаєте? Зрадників. Найтяжчий гріх - це зрада, зрада довіри наших громадян. Тому із сьогоднішнього дня всі особисті інтереси мають відступати на десятий план, а на першому місці має бути виконання тих обіцянок, які давалися нашим людям. І ми за цим будемо дуже уважно наглядати», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ пообіцяв, що за півроку знову приїде до Обухова і поцікавиться, яких результатів досяг новий мер і чи виконує дані обіцянки.

При цьому прем`єр зазначив, що в Обухові є проблеми, які необхідно вирішувати.

«Я сьогодні проїхав, і пил стояв стовпом на дорозі. Не має такого бути. Знали, що прем`єр-міністр приїде. Якщо б я приїхав просто так, я б звичайно врізав за повною програмою. Але тут святковий захід. Тому я ласкаво журю. Не повинно бути пороши на дорогах, однозначно. Дороги мають бути відремонтовані», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня відбулися позачергові вибори Обухівського міського голови.

Постановою міської виборчої комісії переможцем визнано висуванця Партії регіонів Л.ЛЕВЧЕНКА, за нього проголосували 38,6% виборців.

О.ЛЕВЧЕНКО більш ніж на 20% випередив свого найближчого конкурента.