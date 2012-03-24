Клюєв подумує створити в РНБО «раду мудреців»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв заявляє про успішний старт модернізації апарату РНБО.

Про це він пише в своїй статті для ZN.UA.

На думку Клюєва, основними принципами роботи РНБО повинні стати інтелектуальність, мобільність і відкритість.

«Неодмінною умовою стане деполітизація зазначеної структури. Цей принцип дозволить у майбутньому унеможливити появу в РНБО непрофесійних людей під впливом політичної кон’юнктури», — зазначив він.

Секретар РНБО підкреслив також, що його відомство планує залучати інтелектуальний ресурс, зокрема, і за рахунок співпраці з науковими інститутами, аналітичними центрами, незалежними експертами, посилюючи, таким чином, комунікацію між владою та громадянським суспільством.

«У зв’язку з цим також корисним, як мені видається, було б створення експертної ради — коли хочете, певної «ради мудреців» — із найавторитетніших колишніх секретарів Радбезу, міністрів закордонних справ, оборони, державних діячів, які в минулому успішно розв’язували питання національної безпеки», — уклав Клюєв.