Тюремники кажуть, що Тимошенко на ходунках «розширює руховий режим»

Засуджена екс-прем`єр юлія Тимошенко вкотре відмовилася від лікування та медичних оглядів лікарями медичної частини Качанівської виправної колонії (№ 54). Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

"24 березня п.р. лікарями установи було складено два акти відмови Ю. Тимошенко від запропонованого огляду, вимірювання температури тіла і артеріального тиску", - зазначається у повідомленні.

Крім того в зазначених документах відмічається, що пацієнтка «скарг не пред’являла, самопочуття Ю.Тимошенко не порушено, по кімнаті вона пересувається з ходунками, поступово розширюючи руховий режим».